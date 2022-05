Hicham violent avec une jeune femme devant Dylan Thiry, Ahmed et Marvin Tillière ? Une vidéo fuite, ils réagissent

La victime contredit leur version

La victime, qui se prénommerait Aicha, a elle aussi donné sa version et elle ne correspond pas du tout à celle des garçons. "La vidéo, c'est juste le début. Après, Hicham m'a rentrée à l'intérieur de la salle derrière. Marvin Tillière l'attendait devant la porte pour que personne ne le voit et le filme. C'est là où il a bien commencé à me frapper. Il m'a mis des grosses baffes et des gros coups sur le bras, sur la tête, partout ! C'était en juin, j'étais en vacances pendant une semaine à Dubaï. Je suis allée au consulat, mais ils m'ont grave démotivée à me dire que j'allais casquer de l'argent pour cette affaire. Maintenant qu'il y a des vidéos, je vais aller porter plainte !" a confié la jeune femme à Maya Niiya.

"Rien à voir avec voler. Je n'ai jamais volé de ma vie ! Ce qu'il s'est passé, c'est qu'Hicham et le soi-disant boxeur voulaient me faire entrer dans un dressing. Ils voulaient faire des trucs et je leur ai dit non. Ils se sont dit : 'Vas-y, elle a bu'. Après, c'est monté dans les tours... Marvin m'a poussée par terre et m'a crachée dessus ! Ils ont fait tout ça juste parce que je ne voulais rien faire avec eux. Ils se prennent trop pour des stars ! Il m'a hagar quoi. Après, ils m'ont ramené de l'eau et commencé à me manger le cerveau. Il me disait : 'Je t'ai frappée pour que tu te réveilles'. C'est pour ça qu'on me voit assise en train de pleurer. Cette vidéo me fout la honte !" conclut–elle.

Difficile de savoir qui dit vrai, mais dans tous les cas, rien ne justifie une telle violence.