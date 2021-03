Manon et Julien Tanti VS Carla Moreau : "Arrêtez de les insulter", Milla Jasmine prend leur défense

Carla Moreau a payé une sorcière pour détruire la carrière de Maëva Ghennam, voici l'énorme bombe lancée en débit de semaine ! Depuis, les versions sur cette histoire ne cessent de changer. Maëva a d'abord révélé que "toute cette histoire est fausse" et présenté ses excuses à sa pote avant de revenir sur ses propos : "J'ai réagi à chaud en voyant le désespoir de Kevin". Magali Berdah a ensuite dévoilé que Carla Moreau aurait en réalité été victime de racket et d'abus de faiblesse par la fameuse voyante.

Milla Jasmine défend Manon et Julien Tanti face aux attaques

La vérité reste encore floue ! Les internautes continuent donc de se faire leurs propres théories sur cette folle histoire de sorcellerie : certains accusent notamment Manon Marsault et Julien Tanti d'avoir organisé un coup monté contre la femme de Kevin Guedj. Des accusations avec lesquelles Milla Jasmine n'est pas vraiment en accord : "Tout le monde s'est fait insulter. Je pense notamment à Manon et Julien qui s'en sont pris plein la gueule. A leur place, vous auriez pensé pareil, en écoutant les audios et les vidéos", a-t-elle balancé sur Snapchat.

"Ça ne sert à rien de les insulter"

L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 a ensuite réagi aux excuses de Maëva Ghennam : "J'espère du plus profond de mon coeur que cette histoire est fausse et qu'on saura la vérité (...) Pour moi, Maëva a réagi à chaud hier car dans sa tête et dans son coeur, elle ne peut pas accepter que cette histoire puisse être vraie. Elle n'a pas réfléchi en prenant ses réseaux."