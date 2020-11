Manifest saison 2 : Zeke va-t-il mourir ? Matt Long tease la suite

A la fin de la saison 1 de Manifest, Ben (Josh Dallas) et Olive (Luna Blaise) découvraient l'existence de la "date de décès" (death date en anglais) : les survivants du vol 828 vont mourir le 2 juin 2024, c'est-à-dire exactement le même nombre de jours que le temps qu'a duré leur disparition. Zeke (Matt Long) est lui aussi concerné comme lui a appris Cal (Jack Messina) au début de la saison 2 mais il lui reste moins de temps à vivre puisqu'il a disparu pendant moins d'un an. Mais la série va-t-elle prendre son temps ou bien arrivera-t-on à la date de décès de Zeke durant la saison 2 ?

"Nous allons y arriver cette saison"

Lors de la diffusion de la saison 2 de Manifest aux Etats-Unis, Matt Long avait évoqué ce qui attendait Zeke dans la suite de la série... et assuré que le show n'allait pas repousser la date de la mort de son personnage. "Nous allons y arriver cette saison (...) La saison va couvrir les huit mois" avait-il confié dans une interview donnée à Screenrant. L'acteur avait aussi laissé entendre que Zeke allait traverser de nombreuses épreuves lors de la saison 2. "Presque toutes les grandes choses qui peuvent arriver à une personne dans la vie vont arriver à Zeke cette saison." a déclaré l'acteur. Pour savoir ce qu'il va arriver à Zeke, il faudra attendre jusqu'au dernier épisode de la saison 2 et vous allez avoir droit à des surprises !

Le couple Zeke/Michaela en danger

Cette saison 2 ne sera pas non plus facile pour le couple Zeke / Michaela (Melissa Roxburgh). Dans l'épisode 5 diffusé ce soir sur TF1, la policière va découvrir que Zeke est en fait marié quand sa femme va débarquer. "Cela va leur mettre des bâtons dans les roues pour quelques épisodes, ce que cela signifie, l'histoire derrière cela et la signification pour Zeke et Michaela." prévoit Matt Long. En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours retrouver les théories des fans sur Manifest. La série est déjà renouvelée pour une saison 3.