Mallory Gabsi (Top Chef 2020) en galère après son accident à l'oeil : "Au début c'est pas facile"

"Je me retourne et paf, je me prends une porte de frigo"

Le demi-finaliste de Top Chef 2020 s'est confié à Alix Battard dans l'émission RTL INFO 13H sur RTL Belgique. Mallory Gabsi a notamment évoqué ses galères après l'accident à l'oeil qui a failli stopper sa carrière et briser son rêve. Pour rappel, c'est lors d'un bizutage il y a plusieurs années que le candidat de l'émission de M6 avait reçu un seau avec de l'acide au visage. Un incident grave qui lui avait valu 6 mois d'arrêt et de soins.

"Au début, c'est pas facile" a assuré Mallory, en parlant de son retour dans une cuisine de restaurant après l'accident. A la question de la journaliste si son oeil blessé l'avait "handicapé pour cuisiner", le roi des fourneaux qui est surnommé Malou par ses proches a avoué : "Au début oui, je me retourne et paf je me prends une porte de frigo donc oui, au début, faut s'adapter".

Le candidat de Top Chef 2020 ajoute : "Après on s'habitue vite"

Mais grâce à de la pratique, du courage et de la force de caractère, Mallory a réussi à retrouver ses marques en cuisine malgré l'accident. "Après, ça va très vite, on apprend vite" a ainsi expliqué le plus jeune candidat de Top Chef 2020, "on s'habitue vite". Celui qui avait refusé 2 fois de faire l'émission a reconnu : "Le corps humain est tellement bien fait qu'on s'adapte tout seul et aujourd'hui, je tourne plus facilement la tête".