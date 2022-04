Gabriel, le fils de Maeva Martinez, a dû être hospitalisé ce dimanche 17 avril 2022. Sur Instagram, la candidate de Mamans et célèbres a expliqué les raisons qui les ont poussés, elle et son chéri Jules, à emmener le petit aux urgences. "Bon, ça suffit les conneries. Direction les urgences pédiatriques. Entre neuf jours de diarrhée depuis neuf jours, fièvre et éruption cutanée. Le peu qu'il avale ou boit, il le vire direct" a indiqué l'ex de Marvin Tillière dans une publication sur laquelle on voit une photo de Gabriel avec plein de boutons au niveau du visage. "Il doit rester vingt-quatre heures hospitalisé et perfusé pour l'hydratation" a-t-elle précisé en légende d'une image du petit garçon endormi et perfusé dans un berceau d'hôpital.

"Dieu merci ce n'est pas grave"

La jeune maman, qui a vécu un drame en août 2021, a ensuite pris la parole en vidéo. Elle a annoncé à ses abonnés que son fils devait être hospitalisé 24 heures, car il était complètement déshydraté et que tout ne s'était pas passé comme prévu au moment de le perfuser. "Au moment fatidique de la perfusion, il y a eu malheureusement beaucoup d'essais. Les veines étant déshydratées, elles sont plates, très fragiles et peu visibles. Donc il a été piqué sur les deux mains, sur les deux pieds, à l'intérieur du bras. Ça a été fait sur plusieurs moments évidemment" déclare-t-elle.

"C'était très très compliqué. On a fini par faire le gaz hilarant parce que c'était trop dur pour lui. Les docteurs n'y arrivant pas, ils ont fini par appeler l'anesthésiste qui a l'habitude de piquer les veines qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ça a été dur de le voir comme ça. Dieu merci, ce n'est pas grave, même si c'est impressionnant" ajoute l'ancienne candidate de Secret Story 10, avant de donner, de nouveau, des nouvelles de son fils : "Les résultats sont grosse grippe et grosse gastro. Le tout dans un petit bébé. Il est bouillant, la fièvre ne descend pas. Je lui mets un gant froid un peu partout, c'est le gant qui chauffe".

Heureusement, ce mardi 19 avril 2022, le petit Gabriel va beaucoup mieux et il est bien rentré à la maison.