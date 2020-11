Maeva Ghennam dévoile l'argent qu'elle gagne grâce à TikTok 💸

Lenna Vivas, Mareva et Kelly, Axelwino, Justinemaarc... de nombreux influenceurs se sont fait connaître sur TikTok tandis que d'autres se sont lancés sur l'application avec déjà une grosse popularité, comme Maeva Ghennam. Connue pour ses participations aux Marseillais et aux Marseillais VS Le reste du monde, l'ex de Greg Yega a ajouté une corde à son arc en se créant un compte où elle poste des vidéos d'elle en train de danser, délirer ou encore où elle reproduit des trends.

Combien Maeva Ghennam gagne-t-elle grâce à TikTok ?

En plus de gagner de l'argent avec ses nombreux placements de produits, Maeva Ghennam est aussi rémunérée grâce à TikTok, mais comment cela fonctionne-t-il ? En juillet dernier, l'application a décidé de mobiliser 200 millions de dollars pour rémunérer les utilisateurs les plus actifs et les plus suivis (cela dépend aussi du nombre de vues sur les vidéos et de la popularité du compte). L'ex-candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 fait donc partie des petits chanceux.

Maeva Ghennam a d'ailleurs partagé le montant de sa petite "fortune" : il s'élève à 146,33 euros. Si ça peut paraître satisfaisant pour certains, l'influenceuse, elle, aurait bien aimé avoir plus : "Mdr, j'ai eu des sous grâce à Tik Tok. Un plein d'essence", a-t-elle posté avec humour sur Snapchat. Si on ajoute à ça la somme des placements de produits, Maeva Ghennam, qui a déménagé à Dubaï après son agression, s'en sort quand même plutôt bien.