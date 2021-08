Maeva Ghennam de retour sur Snapchat : son nouveau Bitmoji a de quoi fait rire

Maeva Ghennam de retour sur Snapchat : elle donne des news et crée un nouveau Bitmoji

C'est officiel, Maeva Ghennam est de retour sur Snapchat ! La candidate de télé-réalité qui était dans Les Marseillais à Dubaï sur W9 avait été forcée de quitter l'application, parce que son compte avait été piraté. "Mes amours, je suis la plus heureuse ! Parce que je viens de récupérer mon compte Snapchat !" avait déclaré Maeva à qui Hicham aurait offert un sac de luxe Hermès, "J'arrive à Dubaï, Dior il n'a plus la même tête, Hermès il a explosé ! Et là, je me connecte sur Snap pour vous montrer, mais ça me déconnecte. En fait, je pense qu'ils sont en train de me le réactiver le compte, donc d'ici demain, je l'aurai ! Je suis trop contente. Genre vraiment ! Je suis la seule influenceuse à avoir récupéré son compte".