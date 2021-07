Maëva Ghennam à la tête de sa propre émission après Les Marseillais : son énorme salaire dévoilé ?

6Play fait le plein de nouveautés pour la rentrée ! La plateforme a annoncé une saison 2 de Tattoo Confessions, un spin-off des Princes et Les Princesses de l'amour 5, Mission Princes et Princesses, une nouvelle saison d'En route pour le meilleur pâtissier, présentée par EnjoyPhoenix et Merouan Bounekraf, ou encore une émission inédite présentée par Maëva Ghennam. La candidate des Marseillais VS Le reste du monde 6 animera Dressing VIP by Maëva où elle y dévoilera les plus beaux dressings d'influenceuses célèbres.

Le salaire de Maëva Ghennam dévoilé ?

Maëva Ghennam s'est d'ailleurs exprimée sur son nouveau projet sur les réseaux sociaux : "Tellement fière de bientôt animer une nouvelle émission. C'est un projet qui me tient vraiment à coeur. J'ai tellement hâte de vous en parler." Un nouveau projet pour lequel elle a bien évidemment été payée.

Si l'on en croit les infos du compte Instagram @tmzfrance1, l'ex de Greg Yega aurait touché 500 000 euros. Cette somme paraît assez énorme, elle représente beaucoup plus qu'un placement de produit. Cette info sur le salaire de Maëva est bien évidemment à prendre avec de grosses pincettes.