Maeva Ghennam accusée d'avoir mis en scène son agression : sa pire ennemie Maya Niiya balance

En colère contre Jazz et Laurent à cause d'une histoire de sextape avec Sisika, Maeva Ghennam ne s'est pas gênée pour régler ses comptes avec le couple, mais aussi pour balancer une bombe : "Il s'avère que Laurent a des maîtresses, il a surtout une maîtresse à Dubaï, ils savent que je ne dis pas de la merde", a-t-elle confié avant d'avouer que le père de Chelsea et Cayden a dragué une amie à elle, Lilly. Une bombe à laquelle a réagi la JLC Family.

"Tu donnes ton c*l à droite, à gauche"

De nombreuses personnalités, comme Hillary, Liam Di Benedetto ou Martika Caringella ont rapidement apporté leur soutien à Jazz et Laurent tandis que certains internautes s'en sont violemment pris à Maeva Ghennam après ses confidences.

C'est notamment le cas de Maya Niiya (ex-prétendante d'Anthony Alcaraz dans Les Princes et les princesses de l'amour 3), qui ne manque jamais de tacler l'ex de Greg Yega dès qu'elle le peut : "Ce n'est pas de notre faute si tu ouvres tes jambes à tout le monde (...) Tu donnes ton c*l à droite, à gauche (...) Détruire une famille, c'est honteux", déclare-t-elle sur les réseaux sociaux.

Maeva Ghennam attaquée par sa pire ennemie

La pire ennemie de Maeva Ghennam va ensuite encore plus loin en relançant la rumeur selon laquelle l'influenceuse aurait mis en scène sa violente agression au couteau pour partir s'installer à Dubaï. Elle balance d'ailleurs un enregistrement audio assez tendu entre le blogueur Nabil El Moudni et Maeva : "J'ai reçu un appel de quelqu'un que tu connais. Il m'a expliqué que ton délire c'était une histoire montée de toute pièce. Que c'était prévu que tu partes à Dubaï. Que Manon elle s'occupait de ta maison et tout avant que tu annonces le cambriolage."

On entend ensuite dans la vidéo : "On m'a même dit 'Nabil réfléchit 5 minutes, tu penses vraiment que si des voleurs avaient pris le risque de camper devant chez elle, lui mettre un couteau sous la gorge, la frapper, ils vont jusque-là et ils l'a font pas rentrer chez elle pour prendre le plus gros du butin ?" Maeva Ghennam dément une nouvelle fois avoir menti sur son agression à Marseille : "Tu es un malade mental (...) Si tu as envie de dire que j'ai orchestré tout ça vas-y, dis le. Tu veux faire du buzz sur mon cul."