Macaulay Culkin et Brenda Song parents : leur premier enfant est né, découvrez le sexe !

Macaulay Culkin et Brenda Song annonce la naissance de leur bébé

Si dans Maman j'ai raté l'avion, Kevin manque son vol avec ses parents et se retrouve seul dans sa grande maison, Macaulay Culkin, lui, n'a pas loupé la naissance de son bébé, le 5 avril 2021 ! Eh oui, l'acteur et sa compagne Brenda Song sont devenus parents pour la première fois comme ils l'ont annoncé en exclusivité à Esquire : "Nous sommes comblés de bonheur", ont-ils confié avant de dévoiler le sexe et le prénom de leur enfant.

Alors, l'ex-star de La Vie de palace de Zack et Cody, sur Disney Channel, a accouché d'un petit garçon que son chéri et elle ont décidé d'appeler Dakota Song Culkin, en hommage à Dakota, la grande soeur de Macaulay Culkin décédée en 2008, après avoir été renversée par un chauffard à Los Angeles.

La famille s'agrandit

L'année dernière, Brenda Song se confiait déjà sur sa relation avec l'acteur, au casting de la saison 10 d'American Horror Story : "C'est impossible de ne pas être heureux quand vous êtes près de lui." Le bonheur est encore plus présent aujourd'hui avec la naissance du petit Dakota, qui vient agrandir la famille déjà composée de 3 chats, un chien, un oiseau (une pione à tête bleue plus communément appelée "petit perroquet") et de poissons. Heureusement que Macaulay Culkin et l'actrice d'Obsession secrète ont emménagé ensemble dans une grande maison quelques temps après leur rencontre en 2017, sur le tournage du film Changeland.