Ma famille d'abord : le top 5 des meilleurs (et des pires) épisodes de la série

Cet été, W9 à décidé de nous régaler une fois de plus en diffusant Ma famille d'abord sur quasiment tous les après-midis. De quoi occuper tes aprèms en attendant ou pendant les vacances !

Durant 5 saisons, nous avons tapé nos meilleurs fous rires devant la série Ma famille d'abord. Elle a su nous divertir et bien nous accompagner durant notre enfance grâce à ses personnages emblématiques comme Michael et Junior. Aujourd'hui pour éviter que tu perdes ton temps, on te présente les 5 meilleurs... et les 5 pires épisodes de la série selon les fans de IMDB !

>> QUIZ Ma famille d'abord : qui a dit quoi ? Connaissez-vous les répliques cultes de la série ? <<

Le top 5 des meilleurs épisodes de Ma famille d'abord

5. Comme sur des roulettes (saison 3, épisode 12)

Que c'est beau les retrouvailles entre deux amis d'enfance ! Aujourd'hui c'est le tour de Michael de revoir son vieil ami Tommy, avec qui il n'avait de cesse de se mesurer. Les choses ont changé depuis car ce dernier est arrivé en fauteuil roulant, ce qui met mal à l'aise Michael.

Note : 7,6/10

4. Tu seras un homme, mon fils, deuxième partie (saison 3, épisode 27)

Billet d'avion tout frais payé en destination du Japon. La classe non ? C'est ce qu'a reçu Junior de la part de Janet et Michael dans le but de l'éloigner quelque temps de sa petite copine Vanessa, qu'il a prévu d'épouser dans les mois à venir.

Note : 7,6/10

3. Une table pour deux de trop, deuxième partie (saison 2, épisode 17)

Un dîner au restaurant qui va vite virer au cauchemar. La famille est installée à table après avoir patienté plus d'une heure. Puis, comme si cela ne suffisait pas Michael est assis à la table voisine de celle du conducteur qui l'a importuné le matin même et décide donc de quitter les lieux. Mais les péripéties ne s'arrêtent pas là !

Note : 7,7/10

2. Gym Naze ! (saison 5, épisode 19)

Ah la vieillesse... Le corps qui change, les envies qui augmentent et la masse musculaire qui diminue... Pour retrouver la ligne de ses 20 ans, Michael s' inscrit à une salle de musculation et essaye d'être au même niveau que son coach sportif Daryl.

Note : 7,9/10

1. Une nounou trop d'enfer (saison 4, épisode 26)

Jay étant parti en séminaire, Michael décide d'engager une gouvernante pour s'occuper de toute la famille. Super douée, elle épate tout le monde. Mais à son retour à la maison, Jay pense qu'elle a pris un peu trop d'importance dans la maison. Aïe aïe aïe les tensions!

Note : 8,1/10

>> Ma famille d'abord : que sont devenus les acteurs de la série ? <<

Le top 5 des pires épisodes de Ma famille d'abord

5. Dans l'oeil du typhon (saison 5, épisode 21)

Janet décide après avoir lu un livre de philosophie orientale sur le sexe de s'abstenir six mois. Une expérience qui ne plaît pas du tout à Michael qui envie son fils qui lui est fatigué de contenter une femme nymphoman.

Note : 6,4/10

4. Enfin seuls, deuxième partie (saison 4, épisode 21)

Dans ce double épisode (la première partie est aussi dans le top de la lose), Michael et Jay sont seuls à la maison. Malgré des moments mémorables comme l'obsession de Jay avec son poids et la visite de Michael chez le proctologue, les fans de la série n'ont pas été impressionnés.

Note : 6,4/10

3. Enfin seuls, première partie (saison 4, épisode 20)

Dans la partie 1, Michael et Jay se souviennent des bons moments qu'ils ont eus avec leurs enfants et leurs amis.

Note : 6,3/10

2. Recalé (saison 5, épisode 3)

Junior et Vanessa ont inscrit Janet et Michael à un cours de puériculture pour grands-parents. Michael, têtu comme une mule, se soumet sans grande conviction. De ce fait, il n'obtient pas son certificat de parfait grand-père. Et tu sais ce qui arrive au petit qui ne réussit pas à l'école ? Il est mis au coin ...De ce fait, Michael est exclu de toutes activités familiales.

Note : 6,3/10

1. Chérinettes Chéries (saison 5, épisode 14)

Offrir un cadeau d'anniversaire à sa femme est beaucoup trop simple pour Micheal. Il décide donc de créer "la" fête des Kyles : les chérinettes, chéries. Tellement fier de lui, il présente son plan romantique à Jr, Tony et Franklin.

Note : 6,2/10

Article écrit par Shana Aiche.