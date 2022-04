M6 fête ses 35 ans : te souviens-tu de ces émissions cultes ? Le quiz parfait

Si ce test vous a rendu nostalgique, c'est normal. Et encore, on aurait pu parler de Popstars, X Factor, M6 Kid, Opération séduction aux Caraïbes, Graine de Stars, Totale Impro... mais on s'est dit que c'était déjà trop. Cependant, si vous êtes vraiment chauds, on est prêt pour un deuxième quiz !