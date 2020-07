Luther : pas de saison 6, mais bientôt un film ? Idris Elba est chaud

Bientôt un film Luther ?

Vous avez été déçu par la saison 5 de Luther qui semblait ne plus savoir quoi raconter et comment ? Pas d'inquiétude, Idris Elba semble prêt à se faire pardonner. Près d'un an après la diffusion du dernier épisode, le comédien a profité d'un entretien avec Sky News pour annoncer son refus de tourner la page de cet univers.

Après avoir confié, "Il n'y a pas encore de projet formel" pour une nouvelle saison, Idris Elba a confirmé son envie d'aller plus loin avec la série, "J'ai été très clair sur le fait que j'aimerais voir Luther revenir dans un film. Et je peux vous dire que nous sommes vraiment très près de concrétiser ça !" Alors attention, film ne signifie pas forcément "case cinéma", cela peut simplement être un format téléfilm comme Psych, mais cela reste très intrigant et prometteur.

Un projet intéressant

On l'a vu avec la saison 5, les scénaristes ont de plus en plus de mal à étirer l'intrigue sur plusieurs épisodes sans perdre en crédibilité et cohérence. Aussi, le passage d'un format à un autre pourrait être la meilleure solution afin de sauver Luther. En condensant l'histoire sur 2h, la tension pourrait de nouveau se faire ressentir avec des enjeux plus forts et le comportement de ce flic pas comme les autres pourrait retrouver de sa puissance.

Par ailleurs, comme le rappelle Deadline, cette envie de film n'est pas nouvelle. En 2018, auprès de Metro, l'acteur se montrait déjà très intéressé par un tel projet, "Luther a tous les ingrédients qui font écho aux classiques du genre des années 90 comme Seven ou Le Masque de l'araignée. (...) Ce film, par rapport à la série, serait plus meurtrier, avec plus de scène dans sa Volvo, plus de séquences avec Luther qui fronce les sourcils. Avec ce film on veut simplement apporter une dimension plus énorme à l'univers avec une échelle plus importante et une portée plus internationale." De quoi nous rappeler que ce projet n'est donc pas improvisé et nous hyper toujours plus.