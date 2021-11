Luna Skye opérée après l'infection : "On sait pas ce que ça va donner", "la bactérie est compliquée"

Luna Skye hospitalisée : après la réanimation, elle donne enfin de ses nouvelles sur son infection

La candidate que vous avez pu suivre dans Les Marseillais VS Le Reste du Monde 6 sur W9 (et sur Salto), a enfin donné de ses nouvelles. Pour rappel, Luna Skye a subi une opération de chirurgie esthétique ratée avant le tournage du cross. Des injections aux fesses qui lui ont provoqué une infection dans le sang. Depuis, Luna a été hospitalisée plusieurs fois. Une amie de l'influenceuse a même récemment annoncé qu'elle était de nouveau à l'hôpital, en réanimation et entre la vie et la mort, à cause de cette histoire.

Dans sa story Instagram, Luna Skye a finalement écrit : "Je viens enfin de me faire opérer. On ne sait pas encore ce que ça va donner parce que la bactérie est hyper compliquée. On ne peut pas trouver ce que c'est exactement pour plusieurs raisons et elle est difficile à attraper parce qu'elle s'est mêlée à tous mes tissus en gros donc impossible à dissocier et faire partir". Mais "le principal c'est que l'infection soit partie de mon sang et que la fièvre soit stabilisée" a-t-elle précisé.