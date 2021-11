Luna Skye enfin sortie de réanimation : "Je vais me battre parce que tout est lié au mental"

Il est fort possible que Luna Skye ne repasse plus jamais par la case chirurgie esthétique. En effet, depuis plusieurs semaines, la candidate des Marseillais VS Le Reste du Monde 6 a de gros problèmes de santé en partie dus à une opération de chirurgie esthétique faite avant d'aller sur le tournage de l'émission. La candidate de télé-réalité avait en effet révélé avoir fait des injections dans les fesses pour plaire à son ex, Paga, mais tout a vite tourné au drame...

Lors du tournage de son vlog au Mexique, l'influenceuse avait révélé avoir dû être hospitalisée et qu'elle risquait une nécrose : "Je pensais avoir une septicémie car je n'arrivais pas à marcher, mes jambes étaient comme endormies", et "après les analyses, ils ont trouvé une infection dans le sang" "Mes fesses, ça peut partir en nécrose". Depuis, Luna Skye s'était exprimée sur sa maladie mortelle et s'était retrouvée en réanimation peu de jours après, entre la vie et la mort...

"Quand ce sera fini, je vais profiter de chaque seconde que Dieu me laisse être sur Terre"

Aujourd'hui, place aux bonnes nouvelles pour les fans de Luna Skye. La candidate de télé-réalité mais également chanteuse s'est enfin réveillée et est sortie de réanimation. Actuellement à Los Angeles, aux Etats-Unis, elle a pu compter sur la présence de sa maman à ses côtés pour faire face à cet épisode douloureux de sa vie.