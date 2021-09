Lucifer saison 6 : Tom Ellis imagine la suite de Chloé et Lucifer

Ce n'est pas une fin tout à fait rose que les scénaristes ont réservé à Chloé (Lauren German) et Lucifer (Tom Ellis) dans la 6e et dernière saison de Lucifer (retrouvez notre résumé des épisodes). Dans le final, Luci abandonnait Chloé, enceinte de leur fille Rory, pour rejoindre les Enfers et aider les âmes damnées à trouver leur chemin vers le Paradis. L'ultime scène voyait les retrouvailles des deux personnages après la mort de Chloé sur Terre. Une fin qui avait été expliquée par l'équipe de la série.

Tom Ellis imagine la suite après les retrouvailles de Lucifer et Chloé

Même si cette scène marquait la fin de Lucifer, ce n'est pas totalement la fin des deux héros de la série qui vont enfin pouvoir vivre réunis. Et justement, Tom Ellis que l'on retrouvera bientôt dans un nouveau film sur Netflix a évoqué la suite des personnages. "Chloé va probablement l'aider à communiquer sa sagesse aux âmes perdues de l'Enfer. Ils peuvent créer ce qu'ils veulent en Enfer qui ne sera donc plus vraiment l'Enfer que l'on connaît (...) Ils pourront passer leur vie ensemble" confie l'acteur. Sans oublier évidemment leur fille Rory, jouée par Brianna Hildebrand. "Leur fille est à moitié ange donc elle sera là quand elle le souhaite" confie l'acteur. Une fin positive qui ravit l'acteur. "Ça me rend heureux, le fait qu'ils puissent passer l'éternité ensemble" ajoute Tom Ellis.

Une fin ouverte et positive qui peut donc laisser espérer une suite. Bien que la série soit terminée, les acteurs ont déjà confié être pour faire un film Lucifer un jour. "Je pense qu'il ne faut jamais dire jamais. La notion de peut-être faire un petit film Lucifer un jour, je ne suis pas contre mais je pense que la série telle qu'on la connaît et dont on est tombés amoureux s'est terminée" a expliqué Tom Ellis à Entertainment Tonight.