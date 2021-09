Lucifer saison 6 : 4 choses à savoir sur Brianna Hildebrand alias Rory

3. Elle est queer et très engagée dans la cause LGBTQIA+

L'actrice se définit comme queer et elle est en couple avec une femme depuis mai 2016. Brianna Hildebrand est militante pour la cause LGBTQIA+. "Netflix a lancé @Prism ! Un compte dédié à la valorisation des créateurs, des histoires et des animateurs LGBTQ+. Allez leur donner de l'amour" a même récemment partagé la star sur Instagram.

D'ailleurs son rôle dans Deadpool est le premier personnage Marvel ouvertement gay. Et dans le film indépendant First Girl In Loved, qui parle d'une histoire d'amour entre deux adolescentes, elle incarnait une lesbienne. Elle espère ainsi plus de représentation de la communauté LGBTQIA+ à la télé et au cinéma.