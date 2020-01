Lucie (L'amour est dans le pré 2018) maman : elle a accouché de son bébé

Lucie est maman

Carnet rose ! Lucie que vous aviez pu suivre dans L'amour est dans le pré 2018 sur M6 est devenue maman. Celle qui était prétendante dans l'émission présentée par Karine Le Marchand a accouché de son bébé. Un premier enfant qu'elle a eu avec son compagnon Jérôme Prior. Après s'être séparée d'Emeric et avoir livré la "vraie" raison de leur rupture, Lucie a en effet retrouvé l'amour dans les bras du footballeur qui évolue au Valenciennes FC.

Alors que son ex Emeric s'était mis en couple avec Maëlle, avec qui il parlait déjà mariage et bébé, de son côté aussi tout va bien pour Lucie. Celle-ci a fièrement annoncé son accouchement dans sa story Instagram. Au comble du bonheur d'avoir donné naissance à sa fille (car oui, elle a dévoilé le sexe du bébé et c'est une baby girl), elle va pouvoir goûter aux joies de la maternité.

Une première photo dévoilée

Lucie a même posté une première photo de l'enfant sur laquelle on peut juste voir la main de maman et la main du bébé à côté. Le papa aussi est très fier, il a déclaré à sa fille : "Welcome baby girl", "I love you". Sa chérie a quant à elle ajouté avec tendresse : "Beaucoup trop d'amour". Sur un post Instagram, celle qui avait annoncé sa grossesse en août 2019 sur les réseaux sociaux, en précisant être enceinte de Jérôme Prior, a révélé que l'enfant est arrivé plus tard que prévu. Eh oui, passé le terme des 9 mois, le bout de chou s'est fait attendre. Mais désormais, elle est née.