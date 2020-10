Lou Pernaut injustement accusée de racisme : "On m'insulte alors que je n'ai rien fait"

Lou Pernaut répond aux accusations

Depuis le premier confinement, Lou Pernaut est devenue pas mal populaire sur TikTok : elle compte aujourd'hui plus de 474K d'abonnés ! Elle est tout aussi active sur Instagram, où elle en profite parfois pour répondre à des rumeurs ou des accusations. C'était le cas comme ce vendredi 30 octobre 2020 lors d'un live. La fille de Jean-Pierre Pernaut a pris la parole pour répondre à un internaute qui l'accuse de racisme : "Il y a des gens ils parlent, ils disent que je suis raciste alors que je suis la personne la moins raciste du monde."

Lou Pernaut en a aussi dit plus sur le début de cette histoire : "Je ne devrais pas calculer ce genre de débilité profonde. Je ne sais pas qui est cette personne, je ne la juge pas. Le mec commence à dire dans un live hier que j'aurais dit que c'est lui qui a apporté le coronavirus en France, tout ça parce qu'il est d'origine asiatique alors que pas du tout ! Il dit que j'aurais aussi dit qu'il devait retourner dans son pays."

"Si je m'énerve, ça peut partir loin"

La grande soeur de Tom Pernaut (le fils cadet de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay) a ensuite tenu un discours un peu plus cash : "Faut pas me chauffer car si je m'énerve ça peut partir loin et moi je ne veux pas d'embrouilles. On m'insulte alors que je n'ai rien fait. Mais au final ça me fait plus de la peine pour lui que pour moi car je n'ai pas besoin d'insulter pour me sentir supérieure. Je ne vais pas t'insulter mais il ne faut pas me faire chier en fait. Il cherche la merde il a besoin de ça pour buzzer."