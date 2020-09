Lou Pernaut réagit aux insultes contre son père Jean-Pierre Pernaut, traité de "facho" (exclu)

"Ah ton père c'est un facho, salop"

Jean-Pierre Pernaut quittera le JT de 13h de TF1 le 18 décembre 2020 ! Ses adieux s'annoncent déjà émouvants. En tout cas, l'annonce de son départ en a attristé plus d'un. En attendant son dernier JT, Jean-Pierre Pernaut, qui sera remplacé par Marie-Sophie Laccarau, a accordé une interview à LCI pour pour réaliser le bilan de 33 ans de carrière. Mais aussi pour revenir sur les critiques qu'il a pu recevoir et qu'ont pu subir ses enfants.

Il a notamment confié que l'image de "facho" donnée de lui dans l'émission Les Guignols ont eu des conséquences sur Tom et Lou Pernaut : "En me présentant comme facho, il y a des séquences des Guignols qui m'ont blessé parce que mes enfants en ont subi les conséquences, mes enfants qui étaient au lycée à l'époque, 'ah ton père c'est un facho, salop', parce que ça touchait mes enfants, moi personnellement je sais que ce n'est pas vrai. C'était des gens malsains, c'était un humour malsain de faire croire que l'intérêt pour les régions c'était du fachisme, c'est l'inverse, ils devraient regarder leur bouquin d'histoire, ils sont nuls."

Lou Pernaut réagit aux critiques sur son père Jean-Pierre Pernaut et sa famille

PRBK a contacté Lou Pernaut, après sa mise au point sur le départ de son père Jean-Pierre Pernaut du JT de TF1, afin d'obtenir son avis sur ces critiques et insultes : "Je pense que les personnes qui veulent insulter mon père se basent sur des rumeurs et n'ont pas d'argument clair et précis. S'ils se mettent à croire tous les journaux et tous les 'on dit', je ne peux plus rien faire pour eux et je n'ai pas à me justifier face aux mensonges. On vient parfois m'insulter en DM, mais je m'en fous."

La grande soeur de Tom Pernaut nous explique ensuite : "Mon père a un jour refusé un reportage sur une femme voilée tout simplement parce qu'elle n'était pas intéressante, au même titre qu'il refuserait un sujet sur une personne chrétienne ou d'une autre religion. Il n'en a pas le droit ? Il ne fait pas de différence. C'est vrai que certains n'aiment pas le franc-parler de mon père. Moi je pense que c'est bien que quelqu'un dise les choses."

"On est une famille simple, on ne se prend pas la tête"

Mais son étiquette de "fille de" lui porte-t-elle préjudice ? "Dans ma nouvelle école d'art appliqué, personne ne sait qui est mon père et je pense que c'est mieux, comme ça je vois qui sont mes vrais amis et pas les intéressés par mon nom. Je suis fière de mon père vraiment. De tout ce qu'il a accompli dans son travail et en tant que papa donc OUI JE SUIS LA FILLE DE JPP. Ca ne me porte pas préjudice. Peu importe la notoriété, on reste normaux. On ne change pas, donc que mon père soit Jean-Pierre Pernaut ou Mr Dupont, ça ne changera pas qui il est et qui je suis", nous confie Lou Pernaut.

Elle ajoute : "J'ai grandi avec et les gens savent qu'on est une famille simple, on ne se prend pas la tête. J'ai aussi la chance que mon père soit majoritairement apprécié par les téléspectateurs. Donc, la plupart du temps, les gens trouvent ça 'stylé' plutôt que 'insupportable'."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.