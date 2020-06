Lola Dubini s'affiche en soutien-gorge pour assumer son corps : "je n'osais pas"

C'est une photo qui lui a demandé beaucoup de courage que Lola Dubini a posté sur Instagram. Sur celle-ci la youtubeuse pose en soutien-gorge. "Depuis longtemps cette photo est dans mon tel mais je n'osais pas. Alors que dessus j'adore mon soutif et mes cheveux.", explique-t-elle sur Instagram. Et pour cause, la youtubeuse de Cover Garden et de Rose Carpet a été à plusieurs reprises victime d'attaques grossophobes.

Après avoir longtemps hésité, elle a donc franchi le pas ce mardi 16 juin 2020 : "Donc je la pose là parce que je vous dit depuis que je suis sur Insta que l'on doit se foutre de l'image que l'on nous donne, de comment les autres nous voient ou nous définissent."

Lola Dubini assume son corps

Celle qui s'est déjà affichée en maillot de bain dans le passé souligne l'importance de s'accepter tel que l'on est et de ne pas s'arrêter au regard des autres : "Ce qui compte c'est nous avec nous. Ce que l'on dit aux autres est parfois plus simple à dire qu'à faire. Et en ce moment je change et mon corps change tout le temps mais ce n'est pas parce que lui change que je dois moins vivre. So : Here I Am, en soutchif et heureuse".

Un message qui a été liké par beaucoup d'internautes, lesquels lui apportent leur soutien. De quoi toucher la chanteuse : "Vos messages en dessous... c'est... fin j'ai peu de mots tellement vous êtes des coeurs. Le nombre de MP que je reçois me touche vachement".