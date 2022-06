Locke & Key saison 3 : la date de sortie est là et la bande-annonce tease des affrontements pour la fin

Cette semaine, c'est la Geeked Week chez Netflix. La plateforme a prévu de nombreuses annonces toute cette semaine et ça a déjà commencé. En plus du renouvellement de All of Us Are Dead, des premières images de la saison 2 de Destin : la saga Winx et du premier teaser de la suite de Warrior Nun, on a aussi des news pour tous les fans de Locke & Key.

La date de sortie de la fin de Locke & Key dévoilée

En avril dernier, Netflix annonçait la fin de Locke & Key après trois saisons. Et on a enfin la date de sortie. Ce sera moins d'un an après la saison 2, sortie en octobre 2021 : les derniers épisodes seront mis en ligne le 10 août 2022 ! Parfait pour passer un bon moment en plein été, même si cette fin s'annonce déjà difficile pour les Locke.

En même temps que la date de sortie, Netflix a aussi dévoilé la bande-annonce de la saison 3 de la série fantastique qui tease pas mal de problèmes pour nos héros. Pour rappel, à la fin de la saison 2, Gideon (Kevin Durand), un soldat de la Guerre d'indépendance des États-Unis, revenait dans le présent grâce à l'une des clés. Il sera d'ailleurs le nouvel ennemi de Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) et Bode (Jackson Robert Scott) pour cette suite. La vidéo à voir dans notre diaporama montre de nouveaux affrontements épiques... et le retour de Dodge (Laysla De Oliveira) ! Alors, aura-t-on droit à un happy end ou à une fin tragique ?