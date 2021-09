Locke & Key saison 2 : la date de sortie dévoilée avec une bande-annonce maléfique

La saison 2 de Locke & Key se dévoile enfin

Mise en ligne le 7 février 2020, la saison 1 de Locke & Key a rapidement remporté un joli succès. Netflix n'a alors pas hésité à lui offrir une saison 2. Une saison 2 à découvrir dès le 22 octobre 2021 sur la plateforme ! Eh oui, la date de sortie a enfin été annoncée, mais êtes-vous prêt pour la suite ? Vous souvenez-vous comment se termine la saison 1 ? Si vous avez oublié, PRBK est là pour vous rafraîchir la mémoire.

Dans le dernier épisode, on découvre que Dodge a utilisé sa clé spéciale pour changer son apparence afin de devenir Gabe, Lucas et Ellie. Tyler, Kinsey et Bode ont donc jeté la mauvaise Dodge dans la Porte Noire puisqu'il s'agissait en réalité d'Ellie. Dans la saison 2, les frères et soeurs vont devoir affronter la version maléfique de Gabe et sa complice Eden prêtes à tout pour s'emparer de la fameuse clé Oméga. La guerre entre le mal et le bien, dans la vie réelle et dans le monde des clés, s'annonce encore plus intense comme on peut le voir dans la première bande-annonce de la suite de Locke & Key.

Le point sur le casting !

Au casting, on retrouve Connor Jessup (Tyler), Emilia Jones (Kinsey), Jackson Robert Scott (Bode), Darby Stanchfield (Nina, la mère), Griffin Gluck (Gabe), Hallea Jones (Eden), Aaron Ashmore (Duncan, l'oncle) et Petrice Jones (Scot). Rendez-vous donc le 22 octobre 2021 pour mater Locke & Key saison 2 ! L'autre bonne nouvelle est que la série est déjà renouvelée pour une saison 3 !