Loana : bipolarité, argent, Eryl Prayer, célibat... La gagnante de Loft Story donne des nouvelles

"Je n'ai plus de phases maniaques ou dépressives" assure Loana, qui s'est aussi confiée sur son célibat et l'argent

Depuis qu'elle avait gagné Loft Story (émission de télé-réalité culte avec la fameuse scène de la piscine), Loana est bien connu des français(es). Malheureusement, Loana a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie. Loana avait été internée dans un hôpital psychiatrique en février 2021. Loana avait même été annoncée morte par erreur lors de son hospitalisation. Mais depuis sa sortie du coma, LOana va mieux. Elle a donné de ses nouvelles à Voici. "Tout va bien, étant donné que je prends mon traitement parce que je suis bipolaire. Mon état s'est stabilisé. Je n'ai plus de phases maniaques ou dépressives, donc je vis ma vie comme une personne normale" a-t-elle expliqué.

Depuis sa relation passée avec Fred Cauvin, qu'elle a accusé de violences conjugales, Loana est toujours célibataire. "Ça me manque quand même" d'être en couple avec quelqu'un a avoué l'ex lofteuse. Mais la star de télé-réalité a précisé qu'elle "ne se donne pas l'opportunité de rencontrer quelqu'un" en ce moment, préférant se concentrer sur elle pour aller mieux.

Quant à son salaire, Loana a révélé gagner sa vie grâce aux shows qu'elle fait avec Eryl Prayer, son ami et sosie d'Elvis Presley. "Je vis de ça" a expliqué Loana, même si parfois le salaire n'est pas haut : "C'est très aléatoire notre métier, il y a des mois où je ne gagne rien. Pour l'instant, ce qui me rapporte le plus, ce sont les concerts. On fait 50/50. On partage toujours tout, les dépenses et les recettes".

Loana vit en colocation avec Eryl Prayer : "Sa chérie avait un peu peur"

Et désormais, Loana a quitté Paris. Elle vit dans le sud de la France, entre chez sa maman Violette à Vence, et chez Eryl Prayer au Lavandou. Pour rappel, Eryl Prayer a récemment fait parler de lui pour s'être clashé avec Sylvie Ortega Munos dans TPMP sur C8. "J'ai dû laisser mon appartement à Paris. La propriétaire a voulu le récupérer pour y habiter. J'étais dégoutée ! J'étais tellement bien, ça faisait 1 an et demi que j'y étais" a expliqué Loana à propos de la raison de son déménagement.

"Ce qui est bien c'est que je ne suis pas toute seule, ce n'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être comme ça que j'arrive à mieux récupérer, en étant entourée" a ajouté Loana, contente d'être en colocation avec Eryl Prayer. Il la "surveille de près" : "C'est un sergent chef ! (rires) Non, il est adorable. Il veille sur moi, il m'aide à faire mes papiers, il m'emmène chez le médecin. Il est vraiment présent".

Sauf qu'Eryl Prayer est en couple et qu'au début, sa petite amie ne prenait pas bien le fait que Loana vive avec lui. "Je m'entends très bien avec sa chérie. Au début, elle avait un peu peur, c'est sûr. Mais on est dans une maison : moi, je suis au premier et lui, au rez-de-chaussée. On s'adore !" a expliqué Loana, "On dirait des jumelles, on aime les mêmes choses, la même nourriture, les mêmes vêtements... On est devenues copines. Ça ne la dérange pas du tout. Au contraire, elle me dit : 'au moins quand t'es là, tu peux le surveiller !' Tout se passe bien".