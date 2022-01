Lizzie McGuire : un retour toujours possible ? Le projet "n'est pas mort" selon Hilary Duff

Un reboot encore possible pour Lizzie McGuire ?

Actuellement au casting de How I Met Your Father, le spin-off de How I Met Your Mother, c'est dans une autre série que l'on s'attendait à retrouver Hilary Duff en 2022. Et pour cause, avant que le projet ne tombe finalement à l'eau, la faute à un désaccord créatif avec Disney+, la comédienne était censée reprendre son rôle de Lizzie McGuire dans un reboot de la série éponyme.

Pourtant, et c'est la petite surprise de ce début d'année, si la comédienne est désormais pleinement épanouie avec son nouveau projet et sa nouvelle héroïne prénommée Sophie, Hilary Duff ne ferme toujours pas la porte à un retour de la comédie qui lui a permis de se révéler aux yeux du grand public en 2001.

Hilary Duff optimiste, l'actrice croit au bon timing

Interrogée par Cosmopolitan sur l'avenir de Lizzie McGuire, l'actrice - qui avait déjà tourné quelques épisodes de ce grand retour télé à la fin de l'année 2020, a dans un premier temps fait une drôle de confession, "Je vous mentirais si je disais que je n'avais pas déjà pensé à l'idée de faire fuiter les épisodes". Mais alors, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Tout simplement car, elle en est persuadée, le retour de Lizzie se fera en temps voulu.

"Du haut de mes 34 ans, j'ai réalisé que tout arrivait pour une raison, a assuré Hilary Duff. Il y a un temps et un lieu pour tout. Et ce n'était pas encore son moment". Elle l'a ensuite précisé avec fierté, "On continue encore de m'en parler. Et la série vit donc toujours à travers le souhait des gens, et c'est vraiment adorable." De fait, comme est en train de l'apprendre Sophie dans HIMYF, tout n'est qu'une question de timing dans la vie et c'est aussi le cas pour Lizzie, "La série n'est pas morte, même si elle n'est pas en vie". Pour l'instant.

Si on ne souhaite bien évidemment pas voir How I Met Your Father prendre fin tout de suite, on comprend donc qu'un tel reboot de Lizzie McGuire pourrait être de nouveau le futur projet de la comédienne !