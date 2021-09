Lionel Messi : son 1er but royal avec le PSG et sa petite "sieste" en plein match enflamment le web

Lionel Messi a inscrit son premier but avec le PSG lors de la rencontre contre Manchester City le 28 septembre 2021

Ce mardi 28 septembre, l'événement n'était pas le nouvel épisode de Koh Lanta, La Légende mais le match de Ligue des Champions opposant le PSG à Manchester City. Un match remporté par l'équipe de Kylian Mbappé 2-0 et qui marquait le tout premier but de Lionel Messi avec l'équipe parisienne. Un moment qui a évidemment enflammé le stade... et le web. Mais ce n'est pas la seule image à retenir de la soirée : lors d'un coup franc, celui qui est surnommé La Pulga s'est allongé par terre. Une image qui a, elle aussi, fait le tour du web et pas mal fait rire les internautes.

Le 10 août dernier, Lionel Messi arrivait officiellement à Paris après avoir quitté le FC Barcelone. Un nouveau départ pour l'attaquant argentin qui a fait ses premiers pas sur le terrain le 29 août lors d'une rencontre de Ligue 1 face à Reims. Depuis, les supporters du club n'attendaient qu'une chose : que le joueur mette enfin son tout premier but avec le maillot du PSG. Et ils ont été (enfin) servis ! Messi marque son premier but avec le PSG Ce mardi 28 septembre 2021, le PSG affrontait Manchester City lors d'une rencontre dans le cadre de la Ligue des Champions. Une soirée qui a très bien commencé avec un but d'Idrissa Gueye dès la 8e minute. Mais l'événement, c'est évidemment le premier but inscrit par Lionel Messi avec le PSG. A la 74e minute, l'Argentin a livré une action sublime qui a enflammé tout le monde.

UN BIJOU TOTAL

Lionel Messi marque son premier but avec le PSG face Manchester City. Un but dans le pur style de l'Argentin. MA-GNI-FIQUE pic.twitter.com/hnYxbah1Wz — RMC Sport (@RMCsport) September 28, 2021

Cette autre image qui a fait le tour du web Mais Messi n'a pas fait parler uniquement pour son but de dingue. Une autre image de La Pulga a fait le tour du web : on peut le voir allongé par terre derrière le mur parisien lors d'un coup franc de Manchester City dans les dernières minutes du match. L'idée ? Contrer un possible tir au sol.

Lionel Messi : Neymar réagit sur Instagram après sa petite "sieste"

Lionel Messi allongé au sol lors de la rencontre PSG - Manchester City le 28 septembre 2021

Une photo qui a fait rire Neymar sur Instagram mais beaucoup moins certains supporters et commentateurs, notamment du côté britannique. Comme le soulignent plusieurs médias, certains y ont vu un manque de respect pour le joueur, six fois titulaire du Ballon d'Or. "C'est irrespectueux, je n'aurais pas fait ça. Si j'étais dans cette équipe, je dirais 'non, je vais m'allonger pour toi'. Je ne pourrais pas le laisser s'allonger comme ça. Je ne peux pas voir ça. Il ne salit pas son maillot. Ce n'est pas ce que fait Messi." a même déclaré Rio Ferdinand à BT Sport.

Ptdrrrrrrr pk ils ont fait allonger l'ancien pic.twitter.com/3WFEqzgtVD — Don Makaveli (@charliedelta09) September 28, 2021

Neymar : Tu fais quoi par terre ?



Messi : Une petite sieste pic.twitter.com/uaiP3NnUCJ — Will (@Godwill97) September 28, 2021

Nan mais je suis pte de rire, votre meilleur joueur du monde la il est claqu au sol #messi psg en fait ils ont sign Lionel Pepsi #PSGOL — i (@douniajoy_books) September 19, 2021

La meilleure chose propos de Messi est qu'il ne sait pas qu'il est Lionel Messi pic.twitter.com/EIssyrisJx — Metza (@Mouhamed880) September 29, 2021