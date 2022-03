Liam Payne séparé de sa fiancée Maya Henry ? L'ex One Direction répond !

"La plupart des couples qui sont mariés depuis des années ont lutté, n'est-ce pas ?"

Celui qui avait parlé du départ de Zayn Malik de 1D et confirmé le retour de One Direction à 4 et non à 5 auprès de PRBK a aussi souligné que lui et sa future femme ont passé le confinement ensemble. "Je pense que nous avons traversé beaucoup de choses avec le Covid" a-t-il déclaré, de quoi nouer des liens encore plus forts. "J'ai l'impression que nous en sommes sortis un peu plus forts de l'autre côté" a-t-il ajouté.

Quant aux difficultés en couple, il a rappelé : "La plupart des couples qui sont mariés depuis des années ont lutté, n'est-ce pas ?". Et il a conclu : "Donc, je veux dire, nous sommes toujours vraiment heureux d'être ici ensemble aujourd'hui".