Les Simpson saison 33 : pour la première fois, des personnages et des acteurs sourds intègrent la série

Pour l'anecdote, cet épisode a notamment été inspiré par la propre vie de Loni Steele Sosthand. "Quand je pense à la musique, je pense naturellement à mon frère qui est né sourd, a admis la scénariste. On a dans un premier temps basé ce personnage de Monk sur mon frère, à peu près (...) Ce personnage est porté par quelques petits moments vécus avec lui durant mon enfance, mais il a aussi été influencé par Johny".

Elle l'a précisé plus loin, son frère a notamment été derrière elle au moment de l'écriture afin d'avoir son accord et avis, mais il a également participé au doublage de l'épisode, tout comme l'actrice Kathy Buckley et trois enfants de la fondation No Limits : Kaylee Arellano, Ian Mayorga et Hazel Lopez.

Vous l'aurez compris, The Sound of Bleeding Gums a tout pour marquer les esprits et nous toucher en plein coeur. On espère qu'il en profitera également pour nous apprendre le mot Donut en langue des signes. Ça peut toujours servir !