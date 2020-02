Les Reines du shopping : une candidate se lance dans le concours sans culotte

On ne s'ennuie jamais devant les Reines du Shopping. Heureusement, l'émission présentée par Cristina Cordula a fait son retour sur M6 ce lundi 3 février 2020, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Le thème de la semaine ? Avoir un "look tendance en manteau". Pour y parvenir, les candidates ont un budget de 450 euros et 2h30 pour faire les boutiques. Ce mercredi 5 février 2020, c'était au tour de Cindy de faire son shopping, accompagnée de sa soeur Marjorie, dont elle est très proche.

"Quoi ? Tu fais du shopping sans culotte ?"

Alors que les deux soeurs se dirigent vers la première boutique en petites foulées, ne voulant pas perdre une minute, Cindy va sortir une phrase à laquelle personne ne s'attendait : "J'aurais dû mettre une culotte, j'ai le cul qui balance". De quoi choquer les internautes mais aussi ses concurrentes : "Quoi ? Tu fais du shopping sans culotte ?", s'exclame l'une d'entre elles, Déesse. Armelle a quant à elle préféré se moquer gentiment de sa rivale : "Elle a pas de culotte, elle a pas de culotte !". Un détail que Cristina Cordula semble ne pas avoir relevé...