Les Profs 3 : une suite en préparation, Kev Adams de retour ?

5 ans après la sortie du film Les Profs 2 au cinéma, peut-on s'attendre à découvrir une suite sur grand écran ? Difficile à dire. S'il est vrai que la saga a connu un joli succès au box-office (7 millions de spectateurs cumulés) et que les adaptations de bandes-dessinées fonctionnent toujours autant en France (Les blagues de Toto a réussi à attirer plus de 500 000 spectateurs en salles malgré l'épidémie de Covid-19), on a désormais du mal à imaginer Kev Adams reprendre son rôle du lycéen Boulard. Âgé de 29 ans aujourd'hui et même si son personnage est un véritable cancre, il lui serait logiquement difficile de garder une crédibilité / légitimité à l'écran.

Les Profs 3 en projet, mais...

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce fantasme d'un troisième film est loin d'être impossible. En février dernier, à l'occasion de son passage sur Europe 1, Pierre-François Martin-Laval (réalisateur de la franchise et interprète du professeur Polochon) confiait avec surprise qu'une suite faisait réellement partie de ses projets, "Là, j'ai démarré ma première séance d'écriture". Surtout, PEF ne fermait aucunement la porte à un retour de Kev Adams dans la peau du célèbre glandeur, "J'ai des tours dans mon sac, j'ai des idées". Une bonne nouvelle ? Oui, mais attention, il est encore trop tôt pour s'enflammer à ce sujet.

Premièrement, l'épidémie de coronavirus a mis à mal le monde du cinéma et il n'est pas dit que Les Profs 3 reste désormais une priorité pour les studios qui étaient potentiellement attachés à ce projet en début d'année. Deuxièmement, il pourrait être compliqué de convaincre Kev Adams de rempiler. En mars 2019, interrogé par L'Express sur les rôles qu'il recevait régulièrement, le comédien révélait ainsi : "De tout ! Du premier, du deuxième, du douzième rôle, de la comédie, du drame, du film en costumes, encore des rôles d'ado en skate et en baskets - là, c'est mort tout de suite, je ne fais plus !"

Autrement dit, à moins que PEF ne réécrive cet univers ou n'imagine les personnages en version adultes, Kev Adams pourrait mettre son veto. Or, un film Les Profs sans la star, en a-t-on vraiment envie ? La question elle est vite répondue.