Les Princes de l'amour 8 : nouvelles règles, clashs et trahisons dans la bande-annonce

Une émission de télé-réalité en remplace une autre. Tandis que TFX vient de diffuser le dernier épisode de 10 couples parfaits, W9 s'apprête à débuter la diffusion de la nouvelle saison des Princes et Princesses de l'Amour. Ainsi, sortez votre agenda et notez, c'est le 30 novembre prochain que les célibataires les plus spéciaux de la télé feront leur grand retour.

Une saison totalement différente

Au programme cette fois ? Rendez-vous à Saint-Tropez. Et comme on peut le découvrir dans une première bande-annonce (voir ci-dessous), il ne s'agira pas du seul changement opéré pour cette édition. Au contraire, toutes les règles vont être bousculées cette année. Et l'une des plus importantes concerne le rôle des prétendant(e)s.

En effet, à la surprise générale, il sera annoncé que ces derniers auront une place décisive et incisive. De quelle façon ? En cas d'élimination par un prince/une princesse, ils pourront à tout moment prendre leur revanche à l'occasion d'un duel qui pourra potentiellement les voir... prendre la place du prince/de la princesse en face. Oui, préparez-vous donc à assister à un jeu des chaises musicales.

Du clash et des trahisons toujours au programme

Néanmoins, on vous rassure, Les Princes et Princesses de l'Amour 8 n'oubliera pas ses fondamentaux. Ainsi, on peut s'attendre à des candidats WTF, "Je suis pas venu pour suivre les règles du jeu, c'est mes règles", des problèmes avec les expressions françaises, "Elle a pas chaud aux yeux", des trahisons des clashs à répétition avec énormément de vaisselles brisées, et bien évidemment... de nombreux coups tordus.

Alors que Alix, Mujdat, Kellyn, Bastos et Beverly tenteront de trouver l'amour, notamment aidés de Julien Bert et Aïssa, chacun pourrait voir son passé revenir le hanter. Et parmi eux, c'est Mujdat qui pourrait être contraint d'assumer les conséquences de ses décisions.