10 couples parfaits 4 : les candidats ont-ils gagné ? Découvrez la liste des matchs parfaits

Ce vendredi 13 novembre 2020 était un jour mouvementé pour la télévision. Tandis que 2 candidats de Koh Lanta ont quitté l'émission sur TF1 et que Quotidien a dû faire face à un possible caprice d'Aya Nakamura sur TMC, c'est la 4ème saison du programme 10 couples parfaits qui a pris fin sur TFX.

Après des semaines à galérer à trouver les matchs parfaits, à se faire recaler par la love machine et à s'embrouiller à cause de sentiments parfois un peu trop envahissants et contradictoires avec le concept du jeu, les candidats ont donc profité de ce dernier épisode pour valider officiellement les couples imaginés par Cupidon.

Les candidats ont-ils trouvé les couples parfaits ?

Une mission facile ? Pas.du.tout. La preuve, la production - qui avait visiblement pitié de leur faible instinct de détectives amoureux (seuls 4 matchs avaient jusque-là été validés), leur a offert une ultime solution pour espérer remporter le jeu : dire adieu à 25 000€ sur la cagnotte totale en échange de l'assurance d'un match parfait ou dire adieu à un couple afin d'éviter une possible erreur. Finalement, les candidats ont souhaité découvrir le résultat de la Love Machine et c'est donc le match Cynthia & Alcaraz qui leur a été présenté.

Suite à ce coup de pouce tardif, les candidats ont ensuite décidé d'improviser, à la grande surprise de l'animatrice Elsa Fayer. Avec seulement 5 matchs parfaits sur 10 dans les valises au moment de se rendre à la cérémonie des faisceaux, ils n'avaient en effet plus vraiment le temps de réfléchir au risque de passer à côté de la cagnotte de 175 000€. Une erreur stratégique ? Même pas.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, et alors que les candidats ont passé leur temps à changer d'avis jusqu'à la dernière seconde, - notamment Anthony qui a longuement hésité entre Dita et Mélanie, tous les faisceaux se sont allumés. Oui, vous avez bien lu, les 10 couples parfaits ont réellement été trouvés. Et le plus fou ? Chacun de ces matchs correspondait aux théories trouvées sur le net. Passer de 4 matchs sur 10 à 10 matchs sur 10 en une soirée, c'est une remontada historique !

Découvrez les 10 matchs parfaits

Mais du coup, quels étaient les matchs parfaits de cette année ? Vous pouvez découvrir la liste de ces couples censés être scientifiquement valides ci-dessous. On dit bien "censés" car dans la réalité, l'amour est finalement plus brutal et moins romantique...

Seby Daddy & Maissane

Cynthia & Alcaraz

Anthony & Mélanie

Bryan & Eva

Khephren & Mélanie

Allan & Léa-Mary

Vincent & Orélie

Krys & Safia

Marin & Anissa

Adrien & Kellyn