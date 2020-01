Les Princes de l'amour 7 : un prétendant d'Hilona boycotté, Julien Bert explique pourquoi

"On a pu me voir dans plusieurs bandes annonces ces derniers jours et même dans celle concernant l'épisode de demain mais on a aussi pu me voir je ne sais combien de fois dans l'épisode d'aujourd'hui apparemment je suis le prétendant mystère ! On a jamais vu ça non ?" a ainsi déclaré le prétendant d'Hilona, très en colère. Alors que la production des Princes de l'amour 7 n'a pas réagi à son message, Julien Bert a en revanche tenu à mettre les choses au clair.

Il aurait été violent avec Dita, Sephora et Hilona

Le chéri d'Hilona s'est confié au blogueur Aqababe pour donner sa version des faits : "C'est mieux pour lui que les images ne soient pas diffusées, il devrait avoir honte de lui". Pourquoi ? Julien Bert a dévoilé la vraie raison qui aurait poussé la chaîne de la TNT à censurer Kevin. En fait, il aurait été violent avec les princesses. "Il avait frappé Dita à la poitrine, poussé Sephora dans les buissons et a essayé de gifler Hilona" a-t-il ainsi raconté, ajoutant : "Il s'en prenait aux femmes".