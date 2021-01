Les Nouvelles aventures de Sabrina saison 4 : pourquoi Melissa Joan Hart est absente dans la série

Le 31 décembre 2020, Netflix a mis en ligne la saison 4 des Nouvelles aventures de Sabrina, qui est la dernière. Les fans ont eu le droit à une fin surprenante, mais aussi à une belle surprise pour conclure en beauté la série : l'apparition surprise des actrices Caroline Rhea et Beth Broderick, connues pour leurs rôles de tantes Hilda et Zelda dans Sabrina, l'apprentie sorcière (1996-2003). Certains spectateurs se sont quand même montrés déçus face à l'absence de Melissa Joan Hart, l'interprète originale de Sabrina Spellman.

Melissa Joan Hart absente, Beth Broderick se confie

Pourquoi l'actrice n'apparaît-elle pas dans la saison 4 des Nouvelles aventures de Sabrina, portée par Kiernan Shipka ? Beth Broderick (Zelda Spellman) s'est exprimée à ce sujet dans une interview accordée à Digital Spy : "Personnellement, je pense que cela aurait été difficile à structurer. Cela aurait été presque destructeur d'essayer de la faire entrer. Avec nous, ça a du sens, les tantes ont vieilli. Mais pour Sabrina, d'être soudainement une femme avec trois enfants, ça aurait été difficile de fusionner ces intrigues."

Attention, la suite de cet article contient des spoilers

Beth Broderick a ensuite réagi à la fin mortelle pour Nick et Sabrina : "C'est un peu triste et bouleversant. Je ne peux pas supporter de penser à Sabrina - que ce soit Sabrina ou n'importe quelle Sabrina - comme morte. Mais c'est certainement puissant. Et cela signifie peut être qu'une nouvelle itération de Sabrina peut naître dans le futur, vous savez." Affaire à suivre du coup !