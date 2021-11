Les Marseillais VS Le reste du monde 6 : un candidat clashe les "discours mensongers" de la prod

Jonathan Germain quitte la télé-réalité

On a pu le découvrir à l'écran, c'est ce lundi 22 novembre 2021 que Jonathan Germain a été éliminé de l'émission Les Marseillais vs Le reste du monde. Une déception pour le candidat ? Absolument pas. A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, ce dernier a au contraire confessé, "Ce n'était pas une mauvaise aventure, mais ce n'était pas une bonne aventure non plus. Je pense que je ne suis pas fait pour tout ça quand j'y pense".

Oui, Jonathan Germain l'a révélé, lui qui regrette de "ne jamais avoir eu de fou rire dans une aventure" et "de ne pas [s]'être entièrement amusé" à l'écran, a pris la décision de quitter le monde de la télé-réalité, "La télé ? Je pense que j'en resterai là. (...) Je ne suis pas fait pour ça. Je pense que je vais m'arrêter là, c'était des expériences, c'était bien quand même, mais j'en ai fait le tour, et je laisse tout ça derrière moi, on dirait bien que je descends ici, je m'arrête là."

Le candidat déçu par la production des Marseillais

Une décision qui pourrait surprendre au premier abord, mais qui semble finalement logique. Alors que l'on avait déjà pu le découvrir dans Les Princes de l'amour 8 auparavant, Jonathan - qui a été diagnostiqué comme Haut Potentiel Émotionnel, a déploré le manque d'honnêteté de la part des producteurs de tels programmes.

"J'ai cru aux productions qui disent vouloir changer les choses, qui disent vouloir du nouveau qui se disent innovantes, qui disent casser les codes, mais qui en fin de compte se ressemblent depuis des années, à base de discours mensongers et purement opportunistes", a-t-il notamment balancé. Des propos assez forts qui ne devraient pas améliorer l'image de ces productions déjà mise à mal ces dernières semaines.

De même, Jonathan Germain n'a pas caché avoir été déçu par une grande partie des candidats. S'il n'a jamais cité de noms pour ne pas créer quelques dramas, il a néanmoins pointé du doigt l'hypocrisie du milieu, "Je n'ai jamais compris pourquoi des amis d'aventure ne sont pas amis dans la vraie vie, peut-être suis-je trop bête, trop naïf, trop normal ou plein de principes ? L'hypocrisie règne et j'ai parfois peur pour la suite".

Reste désormais à espérer pour lui qu'il ne changera pas d'avis. Autrement, son accueil pourrait être glacial.