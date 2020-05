Les Marseillais aux Caraïbes : Océane en couple avec Nacca, Paga et Victoria se séparent

Océane se met en couple avec Nacca

Une nouvelle fois, c'est Océane qui a fait parler d'elle dans Les Marseillais aux Caraïbes sur W9. Sauf que pour une fois, cela n'avait rien à voir avec les problèmes liés à Benji et Alix. La soeur jumelle de Marine El Himer avait peur de retomber sous le charme de Benjamin Samat, qui est de retour dans l'émission. Cette confidence, elle l'avait faite à son amie-ennemie Eloïse. Cette dernière avait alors tout répété à son ex Nacca (et aux autres) pour créer des problèmes (mission que Julien Tanti lui a donné pour les Olympiades) et éviter en même temps un rapprochement entre Océane et Nacca. Sauf qu'après une grosse dispute, les deux candidats de télé-réalité ont fini par se mettre ensemble dans l'épisode diffusé ce mardi 12 mai 2020. Une décision qu'ils ont pris après un baiser lors d'une soirée jeu sur le thème de la jungle.

Océane et Nacca sont donc le nouveau couple des Marseillais aux Caraïbes. Sauf que beaucoup de twittos ne s'y attendaient pas du tout, vu que depuis Nacca semble de nouveau en couple avec Eloïse. Ils ont passé leur confinement ensemble, dans la même maison, et s'affichent très proches et complices dans leurs stories. En clair, même si Océane et Nacca vivent une idylle à l'écran, elle risque de se terminer. Reste à savoir si ce sera pendant les prochains épisodes du programme ou si leur rupture s'est déroulée après le tournage.

Paga se sépare de Victoria

Dans Les Marseillais aux Caraïbes, en dehors du nouveau couple formé par Océane et Nacca, il y a aussi eu des problèmes dans cet épisode. Juste avant qu'ils se mettent ensemble, Nacca avait reçu un smack de son ex (et future copine ?) Eloïse qui a préféré l'embrasser lui plutôt que Nicolas, le petit frère de Julien Tanti. Ce qui a évidemment créé des disputes : toute la villa s'est retournée contre elle (à part Maeva), de Carla à Kevin Guedj en passant Paga et bien sûr, Nico Tanti. Autant dire que les Olympiades sont terminées ! Julien Tanti et Manon Marsault Tanti étaient absents mais vont aussi se déchirer à propos de cette histoire comme vous avez pu le voir dans le teaser vidéo de l'épisode qui sera diffusé ce mercredi 13 mai 2020.

Et en plus des problèmes liés à Eloïse, il y a aussi un autre gros événement : la séparation de Paga et Victoria. A cause de quoi ? De la soirée jeu aussi. Le sudiste n'a pas apprécié qu'elle lui dise qu'au départ, il n'était pas son style de mec physiquement. Et du coup, il se met en colère et jette Vivi devant Kevin. Résultat ? Paga est triste mais avoue à Greg ne plus avoir confiance aux femmes et Victoria pleure dans les bras de Maeva, confiant qu'elle doit effectivement faire des efforts pour le récupérer.