Les filles d'à côté bientôt de retour sur C8 : que devient le casting original ?

Après son rôle de Fanny dans Les filles d'à côté, Cécile Auclert a incarné Véra Madigan dans Plus belle la vie et Diane Bolski dans Père et Maire. L'actrice a arrêté sa carrière en 2010 pour se consacrer à d'autres passions comme la musique et l'écriture. Elle a écrit un premier roman, À propos de Cora Martino et a créé une bluette musicale, La Pluie boulevard Saint-Germain, avec la pianiste Agathe Di Piro.

A propos de son choix d'arrêter sa carrière d'actrice, Cécile Auclert avait expliqué à Télé Loisirs : "Je ne cautionne pas la façon dont on traite les gens en télévision : on vous prend, on vous jette sans aucun égard. Et puis, il faut que vous soyez 'lisse', dans tous les sens du terme. Or, moi, je suis un peu grande gueule... et je ne supporte pas le Botox ! Avant, ce métier, c'était 80 % de plaisir. Maintenant, c'est 80 % d'emmerdements. Dans ces conditions, je préfère faire autre chose, libraire, par exemple, je n'ai plus envie de tourner".

Côté vie privée, elle est divorcée de Christian Rauth et a une fille, Tabata, née en 1991, de son premier mariage.

Christiane Jean (Claire)