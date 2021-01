Les filles d'à côté de retour ? Un reboot serait en préparation avec une partie du casting original

"Il y aura une partie du cast de la première version" et aussi "des nouvelles filles"

Les filles d'à côté était une série diffusée entre 1993 et 1995 sur TF1. Elle suivait les aventures de trois femmes qui vivaient en coloc dans le même appart : Fanny (Cécile Auclert), Claire (Christiane Jean) et Magalie (Hélène Le Moignic). Il y avait aussi leurs deux voisins, Daniel (Bradley Cole) et Marc (Thierry Redler). Et bien sûr, la série montrait également Gérard (Gérard Vivès), le responsable de la salle de sport de l'immeuble. Alors pour celles et ceux qui n'étaient pas encore nés, oui, c'est vrai que la sitcom était kitsch. Entre les répliques à la Riverdale et Gérard et ses débardeurs trop serrés, il y avait de quoi sourire. Mais Les filles d'à côté restait l'une des séries françaises phares des années 1990.

Jean-Luc Azoulay, le créateur et producteur de la série, a avoué à Télé Loisirs qu'elle devrait revenir à la télévision. Le cofondateur d'AB Productions travaillerait en effet sur un reboot de la sitcom. Les filles d'à côté pourraient donc de nouveau arriver sur nos petits écrans : "Ça nous amuse et ça a l'air d'intéresser les chaînes. Il y aura une partie du cast de la première version et il y aura des nouvelles filles. Bradley Cole (qui jouait Daniel, ndlr) ne serait pas contre". Le casting original devrait donc revenir, mais pas au complet, et de nouvelles actrices devraient aussi faire leur apparition.

Premiers baisers aussi fera son retour

Le producteur a aussi précisé à propos du possible retour du show : "En 2x52 minutes, on peut faire des fictions qui s'appuient sur autre chose. Mais quand on lance une série d'access, il vaut mieux avoir un produit construit, déjà connu. C'est plus facile de faire exister une marque qui a déjà existé et eu du succès que de lancer une nouveauté. C'est un argument marketing pour les chaines et pour nous c'est plaisant car on maitrise un univers et ses personnages". Et clairement, Les filles d'à côté est une série qui a marqué les esprits et devrait donc facilement trouver une chaîne de diffusion et son public.

Pour rappel, c'est aussi à Jean-Luc Azoulay qu'on doit Hélène et les garçons (qui a eu droit à une troisième série dérivée avec Les mystères de l'amour toujours avec Hélène Rollès et Patrick Puydebat), Le miel et les abeilles (dont la star Mallaury Nataf est devenue SDF) ou encore Premiers baisers, qui sera aussi de retour pour 2021.