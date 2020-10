Les Animaux Fantastiques : TF1 diffuse la VQ au lieu de la VF, les fans en colère

Décidemment, l'univers Harry Potter et la diffusion de ses films à la télévision, c'est loin d'être une belle histoire d'amour. Après une version accélérée du film Harry Potter et la Coupe de feu diffusée en mai dernier sur TF1 (un détail technique qui n'était pas réellement causé par la chaîne), c'est le long-métrage Les Animaux Fantastiques qui vient cette fois-ci de se retrouver au centre d'une polémique.

TF1 se trompe de version, les fans en colère

Ce dimanche 18 octobre, TF1 (encore elle) a en effet programmé le premier épisode de cette nouvelle saga portée par Eddie Redmayne. Problème ? Comme de nombreux téléspectateurs ont pu le remarquer, la qualité était digne d'un film téléchargé à l'arrache sur Internet puisque ce n'était pas la version française qui était proposée, mais... la version québécoise. Si la différence n'était pas forcément évidente au premier abord (pas d'accent, comédiens de doublage professionnels derrière le micro...), elle a été suffisamment perturbante pour frustrer les Potterhead.

Sur les réseaux sociaux, les fans des Animaux Fantastiques n'ont ainsi pas manqué de critiquer TF1 pour cet étrange choix qui n'a pas été sans conséquences au moment du visionnage. Entre les noms de certains personnages ou lieux qui n'étaient plus les mêmes (Credence de la VO est censé être renommé Croyance en VF), les répliques qui étaient traduites différemment ou encore les acteurs qui n'avaient plus leur voix française habituelle (difficile d'entendre Johnny Depp sans la performance de Bruno Choël), la séance ciné s'est révélée douloureuse pour plus d'un téléspectateur, au point d'en forcer quelques-uns à éteindre leur télévision pour relancer leur DVD / Blu-ray.

A l'heure actuelle, TF1 n'a toujours pas communiqué sur cette improbable décision, mais la chaîne aura besoin de plus qu'un simple sort Oubliettes pour se sortir de cette situation...