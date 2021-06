Les Animaux Fantastiques 3 : Mads Mikkelsen voulait parler avec Johnny Depp avant de le remplacer

C'est officiel, Johnny Depp ne participera pas au film Les Animaux Fantastiques 3. Suite à ses problèmes judiciaires avec Amber Heard (chacun accuse l'autre de violences conjugales), Warner Bros a pris la décision de virer l'acteur afin de ne pas voir la franchise être impactée par cette polémique. De fait, c'est Mads Mikkelsen qui a été recruté pour le suppléer dans le rôle de Grindelwald.

Mads Mikkelsen s'explique sur le remplacement de Johnny Depp

Un remplacement qui a déçu de nombreux fans de la saga et de Johnny Depp, et qui n'a pas été simple à assumer pour l'ancienne star de la série Hannibal. Mads Mikkelsen l'a au contraire confié au Sunday Times, il a longtemps été partagé entre le malaise à l'idée de reprendre ce rôle et son excitation de rejoindre cet univers.

"Je n'étais pas concerné par ce combat. Je ne sais pas ce qui a pu se passer [entre lui et Amber Heard], donc je ne sais pas si c'était juste ou non de le voir perdre ce travail" a-t-il dans un premier temps déclaré. Puis, il l'a rappelé aux fans encore énervés par ce changement, si ce n'était pas lui qui avait repris ce personnage dans Les Animaux Fantastiques 3, un autre acteur l'aurait tout de même fait, "Ils allaient forcément faire ce film et [Johnny Depp] n'était plus censé être impliqué. (...) Ils m'ont appelé et ils étaient évidemment pressés. J'ai adoré le scénario alors j'ai dit 'oui'. Je sais que cette décision a été controversée pour beaucoup de gens, mais c'est parfois comme ça que ça se passe".

Mads Mikkelsen l'a néanmoins assuré, malgré sa joie de rejoindre ce projet, il regrette de ne pas avoir pu faire les choses d'une façon plus humaine, plus en douceur, "J'aurais aimé pouvoir parler [de ce remplacement] avec Johnny Depp, si j'en avais eu la chance, mais je ne le connais pas assez". Cette explication va-t-elle enfin favoriser son adoption ? On croise les doigts.

Une version différente du personnage

Par ailleurs, il l'a également promis, il n'a jamais été question pour lui de marcher sur le terrain de Johnny Depp dans cette saga. Ainsi, plutôt que d'imiter son prédécesseur et ainsi balayer ce qu'il a pu apporter de lui-même, Mads Mikkelsen apportera sa propre patte au personnage.

"Je ne voulais pas copier ce que Johnny avait fait. C'est un acteur de génie, donc le copier aurait été un suicide créatif" a notamment confié le comédien, qui a par la suite ajouté, "J'ai donc dû trouver quelque chose qui m'était propre, tout en permettant de faire un pont avec ce qu'il avait fait. Mon incarnation est différente, tout comme son look". Autrement dit, la version de Grindelwald par Johnny Depp existera toujours et ne sera pas reniée, on assistera simplement à une nouvelle évolution de la part du méchant. Comme un Pokémon quoi.