Leo Howard : de Shake It Up à Why Women Kill, retour sur son évolution

Leo Howard de retour dans Why Women Kill

Leo Howard est LE beau gosse de Why Women Kill, la nouvelle série de Marc Cherry (Desperate Housewives). Nous sommes sûrs que certains d'entre vous aimeraient bien être à la place de Lucy Liu puisqu'elle trompe son mari (qui la trompe avec des hommes) avec Tommy, le personnage de l'acteur, âgé de 18 ans.

C'est d'ailleurs grâce à cette intrigue que Leo Howard a un rôle si important dans le show : "Tommy ne devait pas avoir une histoire si importante. Mais Lucy et moi avons une très bonne alchimie et c'était très facile et naturel donc je pense que ça a joué", a-t-il expliqué à Entertainment Tonight.

De Shake It Up à aujourd'hui

Une bonne chose pour lui, mais souvenez-vous qu'avant de jouer les amants de Lucy Liu (Simone) dans Why Women Kill, le mannequin de 22 ans a fait une apparition dans G.I. Joe : Le Réveil du Cobra et a partagé l'écran avec Bella Thorne et Zendaya dans Shake It Up de 2012 à 2013 sur Disney Channel ?

Les fans de la série teen l'ont sans aucun doute reconnu. Si ça ne vous dit rien, Leo Howard interprétait le rôle de Logan Hunter, le "demi-frère" de Cece et le petit ami de Rocky, devenu ensuite le mari de Cece, dans la saison 3 (la dernière). Vous vous rappelez ? On a retrouvé quelques photos pour vous remémorer quelques souvenirs.