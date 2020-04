Why Women Kill saison 1 : Tommy devait être beaucoup moins présent à l'origine

Décidément, Why Women Kill aurait vraiment pu être une série assez différente notamment en ce qui concerne l'intrigue située dans les années 80. Lucy Liu a par exemple failli incarner Taylor et non Simone. Mais ce n'est pas tout. Leo Howard, qui s'est fait connaître dans la série Shake it Up, s'est confié sur son personnage, Tommy, et il a dévoilé une info surprenante.

"Tommy ne devait pas avoir une histoire si importante"

Dans Why Women Kill, la relation entre Tommy et Simone n'est pas sans rappeler celle de Gabrielle et John dans Desperate Housewives : au début de la série, Simone se met en couple avec le jeune homme alors qu'elle est mariée. Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, Leo Howard a dévoilé que son personnage devait à l'origine être beaucoup moins présent dans la série. "Tommy ne devait pas avoir une histoire si importante. Mais Lucy et moi avons une très bonne alchimie et c'était très facile et naturel donc je pense que ça a joué. L'histoire a finalement été plus présente que ça n'était prévu à l'origine donc j'en étais très heureux" explique l'acteur âgé de 22 ans.

Il se confie sur Lucy Liu

Leo Howard semble d'ailleurs très bien s'entendre avec Lucy Liu et explique avoir tout de suite été très à l'aise face à l'actrice. "Je ne savais pas trop à quoi m'attendre donc j'étais un peu nerveux. (...) Dès que je suis arrivé sur le plateau, je me suis senti très bien (...) Lucy m'a beaucoup surpris. Elle donne un ton génial sur le plateau qui est suivi par les acteurs et l'équipe et je lui en suis reconnaissant. Elle et moi nous sommes très bien entendu, je l'adore" confie la star, toujours à Entertainment Tonight.

La saison 1 de Why Women Kill continue tous les jeudis sur M6.