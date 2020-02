Legacies saison 2 : un personnage culte de The Vampire Diaries tué... mais bientôt de retour ?

Kai tué par Alaric

Mauvaise surprise, l'apparition de Kai dans Legacies aura finalement été de courte durée. Après un épisode intense et plein de promesses la semaine passée, le personnage de Chris Wood a finalement été tué dans l'épisode 13 de la saison 2 diffusé ce jeudi 13 février sur la CW aux USA. Alors qu'il tentait de détruire le monde-prison afin de se débarrasser de nombreuses personnes, Alaric - qui y était coincé, a finalement réussi à en sortir à temps avant de se venger.

Lors d'une séquence aussi forte qu'inattendue, le héros porté par Matthew Davis l'a tout simplement décapité, mettant ainsi fin aux espoirs de le voir revenir à la vie dans le futur. A moins que... Si la victime d'Alaric semblait bien être le véritable Kai, Chris Wood a laissé entendre qu'une surprise pourrait voir le jour d'ici quelques semaines, mois ou années.

Chris Wood veut revenir

Interrogé sur sa relation avec ce rôle et l'univers de The Vampire Diares, le comédien a confié à TVGuide : "Prêt à re-jouer Kai ? Oui, définitivement. J'ai déjà dit à Julie Plec [la créatrice] que c'était tellement fun de débarquer ici." L'acteur l'a rappelé, son personnage est en effet un vrai bonheur à jouer : "Kai est comme une bombe, quand vous le jeter il se passe toujours des trucs, il vient perturber les choses, les mettre en bazar, semer le chaos. Et ce n'est pas seulement cool pour l'histoire, c'est génial pour moi de jouer une telle boule de destruction."

Alors on ne sait pas si les scénaristes ont déjà prévu de le faire revenir, ni de quelle façon ils pourraient mettre ça en place, mais Chris Wood est prêt : "Donc oui, je pourrais le jouer aussi longtemps qu'il me sera physiquement possible de le faire. Je veux clairement revenir !"