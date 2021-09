Lena Situations, son incroyable exploit avec Seb la Frite : elle a gravi le Kilimanjaro !

"Au revoir Internet, à bientôt", a posté Lena Situations sur Instagram, il y a 10 jours, avant de partager des photos d'elle dans un avion. Ce message a rapidement inquiété une partie de ses abonnés. Pourquoi quitte-t-elle les réseaux sociaux ? Que se passe-t-il ? Certains se sont demandés si elle ne participerait pas à une étape de Pékin Express 2022 (ou Pékin Express saison 15) avec son chéri Seb la Frite, comme l'ont fait Juju Fitcats et Tibo InShape. Ça aurait pu, mais non. Cette piste n'était malheureusement pas la bonne.

L'aventure "la plus difficile physiquement et mentalement" de Lena Situations

Lena Situations est en réalité partie avec Seb la Frite pour réaliser un défi incroyable : l'ascension du Kilimanjaro. Voilà donc pourquoi les deux YouTubeurs se sont absentés des réseaux sociaux pendant quelques temps. C'est sur Instagram qu'ils ont partagé quelques photos de leur aventure extraordinaire, mais intense : "7 jours et 5800 mètres plus tard, on l'a fait : l'ascension du Kilimanjaro. La plus haute montagne d'Afrique, le paysage le plus beau qu'on ait jamais vu, mais surtout l'aventure la plus difficile physiquement et mentalement de ma vie. Il s'est passé tellement de choses en 5800 mètres : des hauts, des bas, des larmes, des nouveaux amis, des rires, des chutes et un rêve réalisé."

Une aventure extraordinaire que Lena Situations a prévu de raconter dans un nouveau vlog YouTube : "Tellement de choses qu'un long texte ne suffirait pas même pour vous décrire cette aventure. Par contre une grosse vidéo peut faire l'affaire....Je vous donne rendez vous le 10 octobre sur ma chaîne YouTube ! J'ai hâte de vous retrouver mes puces, en attendant il faut que je synthétise 800Go de rush et autant de souvenirs pour vous faire vivre aussi un peu l'aventure. P.S: désolée aux fans de Pekin Express."