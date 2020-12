Lego Masters : épreuves, jurés... 4 infos sur la nouvelle émission de M6

Vous connaissez les compétitions culinaires comme Top Chef qui revient en 2021 ou Le Meilleur Pâtissier, les compétitions physiques comme Ninja Warrior ou bien les télé-crochets comme The Voice. Mais avez-vous déjà vu une compétition de Lego ? Rendez-vous sur M6 ce soir pour voir ce que ça donne avec Lego Masters ! Le but ? Des candidats en binôme vont devoir faire preuve de créativité pour réaliser de sublimes constructions sur un thème donné.

Des millions de Lego

Pour tourner Lego Masters, M6 a dû investir en Lego ! En effet, comme l'explique Le Parisien, les candidats de l'émission ont le choix parmi 2,5 millions d'éléments de Lego et 5000 mini-figurines. Eh oui ce n'est pas rien ! Le tournage de l'émission a quant à lui eu lieu en Seine-Saint-Denis au Pré-Saint-Gervais sur une plateau de 725 m2.

Des épreuves surprises et physiques

Comme dans toute compétition, les candidats n'étaient pas au courant du thème des épreuves avant le lancement du tournage. C'est ce qu'a affirmé Johan, candidat du jeu, à 20 minutes. Concernant les épreuves en elles-mêmes, elles ont évidemment été enregistrées puisqu'elles sont très longues. "L'épreuve la plus courte s'étend sur sept heures et la plus longue dépasse les vingt heures." a expliqué Eric Antoine à Ouest France. Certains ont même bien souffert ! "Certains candidats ont les doigts en sang" a-t-il ajouté.

Qui sont les jurés ?

Pour juger les créations des candidats, Lego Marsters a recruté deux pro. D'un côté, George Schmitt qui est le seul Français (parmi 14 personnes au monde) à être autorisé à construire au nom de la marque. Il a par exemple construit la cathédrale Notre-Dame que l'on peut voir dans la boutique Lego située à Paris. L'autre jurée est Paulina, passionnée de Lego elle aussi.

Une émission déjà populaire dans de nombreux pays

Contrairement à District Z qui est un format original (bien que ses similitudes avec Fort Boyard fassent polémique), Lego Marsters n'est pas une invention de M6. C'est en Angleterre que l'émission est née en 2017 et elle a cartonné ! Et ce n'est pas le seul pays qui a craqué pour les Lego : Lego Masters a aussi été adapté en Australie, aux Etats-Unis ou encore aux Pays-Bas. Aura-t-elle le même succès chez nous ?