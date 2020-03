Legends of Tomorrow saison 5 : le couple Sara et Ava menacé par une héroïne de Arrow ?

Nyssa toujours amoureuse de Sara ?

La dernière fois que Nyssa est apparue au sein du Arrowverse, c'était à l'enterrement d'Oliver Queen dans la saison 8 d'Arrow. A cette occasion, l'héroïne incarnée par Katrina Law présentait Talia, sa soeur, à Sara, son ex annoncée comme "sa bien-aimée". De quoi comprendre que l'histoire entre les deux femmes n'est pas encore terminée ? Ce n'est pas impossible.

Au détour d'un entretien avec TVLine, Katrina Law a rappelé, "Je pense que Nyssa aura toujours une certaine flamme pour Sara. Elle est sa bien-aimée. C'est l'amour de sa vie, son âme-soeur". Néanmoins, alors que Sara est actuellement au centre d'une relation avec Ava dans Legends of Tomorrow, et malgré son attachement toujours réel pour son ex, l'actrice a précisé : "Les âmes-soeurs peuvent prendre différentes formes, ça ne signifie pas que vous serez ensemble. Je pense que Nyssa est passée à autre chose à sa façon et sait que Sara vit sa vie".

Future apparition chez les Legends ?

Rassurant pour les fans du "Avalance" ? Oui et non. On le sait, rien n'est jamais simple dans le Arrowverse et certainement pas cette histoire. Aussi, après avoir confessé, "Nyssa respecte Sara pour ce qu'elle fait, même si dans le même temps, elle sera toujours l'amour n°1 de sa vie", Katrina Law a sous-entendu que son héroïne pourrait venir bouleverser la dynamique Sara/Ava dans le futur.

Interrogée sur une possible apparition dans Legends of Tomorrow, la comédienne a déclaré : "Apparaître dans Legends of Tomorrow ? Je croise les doigts. J'adorerais pouvoir un petit peu jouer avec Ava. (...) Elle est gentille (...), oui oui, mais j'ai vraiment besoin de savoir si elle est à la hauteur de Sara".

Un triangle amoureux pour combler les futurs départs de Ray et Nora ? A suivre.