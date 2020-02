Legacies saison 2 : Enzo de retour ? Michael Malarkey répond

Spin-off de The Originals qui était elle-même la série dérivée de The Vampire Diaries, Legacies a accueilli plusieurs personnages issus du show porté par Ian Somerhalder et Paul Wesley. Si les interprètes de Damon et Stefan ne sont pas très chauds pour un retour, d'autres acteurs ont repris leurs rôles le temps d'un épisode. Ce fut le cas pour Zach Roerig (Matt), Steven R. McQueen (Jeremy), Jodi Lyn O'Keefe (Jo) et bientôt pour Chris Wood (Kai).

Michael Malarkey pour ou contre le retour d'Enzo ?

Arrivé dans The Vampire Diaries lors de la saison 5 dans le rôle d'Enzo, ancien ami de Damon, Michael Malarkey a tourné la page depuis le fin de la série et s'est consacré à la musique. Mais l'acteur le confie : il n'est pas contre un retour de son personnage dans Legacies, malgré sa mort lors de la saison 8. Interrogé à ce sujet par Entertainment Tonight, l'acteur a confié : "Bien sûr, appelez-moi. Je viendrais pour jouer avec mes anciens amis. Atlanta est super ville (Legacies est tournée dans la banlieue de la ville, ndlr). J'ai adoré y vivre et travailler avec cette équipe. C'était un moment spécial de ma vie et je leur souhaite le meilleur".

L'acteur n'en dit pas plus sur la façon dont Enzo pourrait revenir mais cette possibilité n'est pas si impossible. Mais un retour du personnage pourrait-il se faire sans la présence de Bonnie, jouée par Kat Graham ? Pour recruter de nouveau l'actrice, ça semble plus compliqué puisqu'elle avait annoncé son départ de TVD avant même l'annulation du show. Mais bon, on peut toujours garder espoir !