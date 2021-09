Le PSG s'associe à Dior pour habiller Neymar, Messi, Mbappé...

Le PSG s'habille chez Dior

Tandis que Lionel Messi a fait marrer la planète entière ce dimanche 5 septembre 2021 en s'habillant avec le chasuble d'un photographe lors du match Brésil-Argentine (voir ici), le PSG - son nouveau club, vient de signer un partenariat de 2 ans avec Dior afin de mettre fin aux fautes de goût vestimentaire de ses joueurs.

"A l'occasion de cette collaboration unique, Kim Jones, le Directeur Artistique des collections masculines de Dior, signe des créations inédites pour les deux saisons à venir, explique ainsi le club parisien sur son site, avant de détailler les contours de cette association inédite pour Dior, "Décontracté ou formel, cet élégant vestiaire conjugue nuances noires et bleu marine – dans une tonalité spécialement imaginée pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Le look casual se compose notamment d'un blouson Harrington, d'un pull et d'un polo en maille, tous rehaussés d'un patch brodé " Paris Saint-Germain " et des initiales "CD Icon" ainsi que des derbies Dior Explorer en cuir noir, ponctuées de l'iconique Dior Oblique."

Une collaboration unique pour la marque

De quoi comprendre que l'affreux jogging de Mauricio Pochettino va enfin brûler dans une cheminée (voir ici) ? Que Layvin Kurzawa va devoir dire adieu à son look à la 2Pac (voir ici) ? Que Kylian Mbappé va enfin trouver des pantalons à sa taille capables de supporter ses chevilles qui gonflent de plus en plus ? Il faudra attendre pour le savoir.

Pour l'heure, le PSG se satisfait surtout de pouvoir habiller ses joyaux payés des millions autrement qu'avec des fringues discutables, "Atemporelle, la tenue habillée comprend un manteau en cachemire, une veste, une chemise et un pantalon, mais aussi une paire de derbies en cuir noir Dior Timeless." Oui, il serait peut-être temps de lancer une alerte enlèvement concernant le foot populaire de papa.

Reste désormais à savoir si Dior a également prévu des mouchoirs spéciaux en cas de nouvelle remontada subie par le PSG en Ligue des Champions. Pour le coup, ça pourrait réellement servir.