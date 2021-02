Ce court métrage entièrement tourné à l'iPhone 12 Pro va vous donner envie de devenir cinéaste

Dès l'annonce de la sortie de l'iPhone 12, ses caractéristiques nous faisaient briller les yeux. Une impression confirmée depuis qu'on a pu prendre le bijou d'Apple en mains. Le smartphone continue chaque jour de nous impressionner.

Si on apprécie sa rapidité, sa batterie ou encore la qualité imbattable de ses photos, il ne faut pas oublier ce que l'appareil est capable de faire en vidéo. La preuve avec le court métrage Le Peintre, avec Franc Bruneau, Mathilde Warnier et Amalia Vairelli, réalisé par Jean-Baptiste Braud. Entièrement tourné à l'iPhone 12 Pro, Le Peintre met l'accent sur la vidéo en faible luminosité et la stabilisation. Et il suffit de regarder cette réalisation pour se rendre compte des incroyables capacités du smartphone qui, couplé au talent, peut complètement remplacer un matériel professionnel.

Du jeu de lumières qui s'appuie sur la technique du clair-obscur au cadrage et aux déplacements de la caméra via des travellings stabilisés en passant par le panoramique filé, le jeune réalisateur Jean-Baptiste Braud vous file d'ailleurs de nombreux petits conseils à travers un making off tout aussi passionnant que le court métrage en lui-même.