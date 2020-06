Apple a enfin trouvé la fameuse chaussette qui disparaît et elle va vous apprendre plein de choses

Si on est tombé sous le charme de l'iPhone 11 et de l'iPhone 11 Pro, ou plus récemment de l'iPhone SE (retrouvez notre test ici), notamment pour la qualité des photos, les téléphones d'Apple ont aussi de nombreux autres atouts, dont la vidéo. Le dire, c'est bien, mais le prouver, c'est mieux. C'est ce qu'Apple fait aujourd'hui avec La Chaussette, un film d'une minute, réalisé par le Français Frank Ychou, qui va vous donner le sourire (et peut-être vous rappeler de mauvais souvenirs). Quoi qu'il en soit, bonne nouvelle : on sait enfin où se cachait cette fameuse chaussette qui disparaît à chaque machine !